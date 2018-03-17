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ВСУ подверглись одному обстрелу со стороны оккупантов

АТО
19:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: С начала суток зафиксирован один обстрел боевиками позиций ВСУ, потерь нет.

С начала суток субботы зафиксирован один обстрел боевиками позиций Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на донецком направлении", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

В пресс-центре уточнили, что боевики из гранатометов вели огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Опытное. В результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

На луганском направлении обстрелов не зафиксировано.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками", говорится в сообщении.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Обстрел, ОРДЛО.
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