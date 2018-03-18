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ГСЧС: В Украине из-за непогоды обесточены 134 населенных пункта

Очистка дорог
08:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за сутки из-за сложных погодных условий обесточены 134 населенных пункта в 8 областях.

В связи со сложными погодными условиями в ночь на воскресенье обесточенными остались 134 населенных пункта в 8 областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населенных пункта в 8 областях, а именно: Закарпатская - 81, Львовская - 29 Винницкая - 7, Луганская - 6, Донецкая - 5, Сумская - 4, Запорожская - 1 и Черкасская - 1)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС подчеркнули, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для расчистки дорог от Укравтодора привлечено: 1 тыс. 451 чел. и 1 тыс. 95 ед. техники.

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Вместе с тем, подразделениями ГСЧС проведена буксировка 99 автомобилей, в которых находилось 158 человек.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", – добавили в ГСЧС.

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Новости Украины, ГСЧС, Населенные пункты, Обесточены, Регионы Украины, Сложные погодные условия.
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