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Мартовская непогода: в Украине продолжатся сильные снегопады

Непогода в Украине
11:31 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: По прогнозам Укргидрометцентра в понедельник. 19 марта, снегопады в Украине продолжатся, на дорогах страны гололедица.

18-19 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом предупреждает на своем сайте Укргидрометцентр.

Так, по данным метеослужбы, 18 марта в большинстве областей Украины местами сильный снег (в Карпатах очень сильные снегопады) метели, снежные заносы, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-34 м/с. В горах сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В южной части страны местами сильный снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах, кроме южной части, гололедица.

Прогноз погоды на 18 марта в Украине: морозы, снегопады и гололед

19 марта, согласно прогнозу синоптиков, снегопады продолжатся.

В центральных, Одесской и Николаевской областях сильный снег, метели. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед. На юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

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Новости Украины, Гололед на дорогах, Непогода в Украине, Снегопады.
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