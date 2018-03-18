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В Севастополе за голосование на выборах президента РФ выдают медали

Голосование на президентских выборах в РФ
15:23 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: В аннексированном Севастополе на выборах президента России проголосовавших "награждают" памятными медалями.

В аннексированом Россией Севастополе всех, кто 18 марта проголосовал на выборах президента РФ, "награждают" памятными медалями, передает Крим.Реалии.

На вкладыше написано, что это медаль в память о "референдуме", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Кроме того, в аннексированом Симферополе 18 марта, в день выборов президента России, у избирательного участка № 358 организованы точки выносной торговли с солеными овощами и выпечкой, сообщает издание.

Путин проголосовал на выборах президента

Сообщается, что на участке также дежурят полицейский, представитель российского управления МЧС и охранник. Перед входом установлена рамка металлоискателя.

Напомним, 18 марта в РФ началось голосование на президентских выборах.

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Новости Украины, Голосование, Крым, памятные медали, Президентские выборы в РФ, Севастополь.
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