В Севастополе за голосование на выборах президента РФ выдают медали

В аннексированом Россией Севастополе всех, кто 18 марта проголосовал на выборах президента РФ, "награждают" памятными медалями, передает Крим.Реалии.

На вкладыше написано, что это медаль в память о "референдуме", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Кроме того, в аннексированом Симферополе 18 марта, в день выборов президента России, у избирательного участка № 358 организованы точки выносной торговли с солеными овощами и выпечкой, сообщает издание.

Сообщается, что на участке также дежурят полицейский, представитель российского управления МЧС и охранник. Перед входом установлена рамка металлоискателя.

Напомним, 18 марта в РФ началось голосование на президентских выборах.