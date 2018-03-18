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Во Львовской области нашли тело замерзшего мужчины

Во Львовской области нашли тело замерзшего мужчины
16:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Замерзшего насмерть человека нашли в селе Залужаны, в поле.

Сегодня, во Львовской области, в поле нашли замерзшего мужчины. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Тело мужчины нашли в селе Залужаны Городокского района, в поле. Установлено, что мужчина 1984 года рождения. Предполагаемая причина смерти - переохлаждение", - сообщили в департаменте.

Напомним, в период сильных морозов в Киеве с 24 по 26 февраля, было зафиксировано 7 случаев обморожения и 9 случаев переохлаждения, все они произошли со взрослыми.

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Новости Украины, Замерзший мужчина, Львовская область, Мороз, Переохлаждение, Село Залужаны.
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