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Во Львовской области нашли тело замерзшего мужчины
Новости Украины: Замерзшего насмерть человека нашли в селе Залужаны, в поле.
Сегодня, во Львовской области, в поле нашли замерзшего мужчины. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Тело мужчины нашли в селе Залужаны Городокского района, в поле. Установлено, что мужчина 1984 года рождения. Предполагаемая причина смерти - переохлаждение", - сообщили в департаменте.
Напомним, в период сильных морозов в Киеве с 24 по 26 февраля, было зафиксировано 7 случаев обморожения и 9 случаев переохлаждения, все они произошли со взрослыми.
Telegraf.com.ua