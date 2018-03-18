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Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки
Новости Украины: В воскресенье боевики нарушили перемирие в зоне проведения АТО.
Боевики российско-оккупационных войск с начала суток провели один обстрел опорных пунктов украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.
"На Донецком направлении на рассвете противник вел огонь из гранатометов по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками придерживался.
Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины, заверили в штабе.
Telegraf.com.ua