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Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки

ВСУ
19:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: В воскресенье боевики нарушили перемирие в зоне проведения АТО.

Боевики российско-оккупационных войск с начала суток провели один обстрел опорных пунктов украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"На Донецком направлении на рассвете противник вел огонь из гранатометов по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками придерживался.

Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины, заверили в штабе.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Восток Украины, Донбасс, Обстрелы.
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