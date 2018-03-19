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Бориспольские таможенники хотели получить взятку от пассажирки

Взятка
04:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Правоохранители в аэропорту "Борисполь" задержали двух таможенников за взятку.

Правоохранители задержали двух таможенников в аэропорту "Борисполь" за взятку в размере $500 США каждому от пассажирки, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

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"Мужчины 49 и 31 лет требовали и получили от пассажирки неправомерную выгоду в размере $500 США каждый. Такую сумму злоумышленники установили за то, что не будут проверять и осматривать груз девушки при прохождении таможенного контроля после ее прилета из-за рубежа", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что при получении взятки одного из таможенников правоохранители задержали в столичном ресторане, а его младшего коллегу – в помещении одного из торговых центров Киева, где на назначенной встрече он получил неправомерную выгоду.

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В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Аэропорт, Борисполь, Взятка, Киев, Таможня, Украина.
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