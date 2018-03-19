В Киеве спасатели вытащили застрявшего в вентиляции енота

Енот был напуган после переезда в новую квартиру. Он залез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда попал в вентиляцию.

В Печерском районе Киева спасатели успешно достали из вентиляционного канала жилого дома енота. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в соцсети Facebook.

Так, енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке. А когда в его комнату открыли дверь - залез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда попал в вентиляцию.

"Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота. Животное было сильно испугано и кусалось", - говорится в сообщении.

После извлечения енота поместили в его комнату.