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В Киеве спасатели вытащили застрявшего в вентиляции енота

Енот застрял в вентиляции
10:25 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве спасателям удалось вытащить из вентиляционного канала жилого дома енота, который после переезда в новую квартиру был напуган и спрятался.

Енот был напуган после переезда в новую квартиру. Он залез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда попал в вентиляцию.

В Печерском районе Киева спасатели успешно достали из вентиляционного канала жилого дома енота. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в соцсети Facebook.

Так, енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке. А когда в его комнату открыли дверь - залез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда попал в вентиляцию.

"Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота. Животное было сильно испугано и кусалось", - говорится в сообщении.

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После извлечения енота поместили в его комнату.

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Новости Украины, Енот, Киев, Спасение, Спрятался в вентиляции.
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