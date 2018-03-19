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Ситуация на дорогах Украины: снегопады в 6 регионах страны

Очищение дороги от снега
10:53 Сегодня Телеграф
Фото: ukravtodor.gov.ua

Новости Украины: Циклон в понедельник утром, 19 марта, переместился с западных и южных областей в восточном направлении, проезд по дорогам государственного назначения обеспечен.

По состоянию на утро понедельника сильной снег наблюдается в шести регионах. Проезд по дорогам государственного значения и на их перевальных участках обеспечен, запрет движения не применялся. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

"Снято ограничение въезда большегрузных транспортных средств в г.Кропивницкий. Ограничение действовало с 16-00 ч. 18.03.2018 г., с целью постоянной работы снегоуборочной техники в городе. Проезд по дорогам государственного значения и на их перевалочных участках обеспечен", - говорится в сообщении.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы 1120 единиц техники и 1470 рабочих, в дежурном режиме - 891 единица техники и 1200 работников.

 

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В Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Службы автомобильных дорог в областях работают в круглосуточном режиме.

"Запрет движения не применялся. Дорожные организации совместно с ГСЧС и подразделениями патрульной полиции оперативно реагировали на ситуации по предотвращению возникновения заторов на автодорогах", - отметили в профильном ведомстве.

В течение суток погодные условия на большей части территории Украины определял циклон, который утром 19 марта переместился с западных и южных областей в восточном направлении.

По состоянию на 08-00 ч. 19.03.2018 г. сильный снег наблюдается в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и юго-восточных частях Полтавской и Черкасской областей, где сильный порывистый ветер до 20 м/с приводит к образованию заносов. Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 20-25 см.

Небольшой снег в Херсонской и Донецкой областях, в Запорожской области - снег с дождем. Незначительные осадки в виде снега в отдельных районах Львовской области. Покрытие на автодорогах государственного значения в некоторых местах заснежено. Температура воздуха колеблется в пределах от минус 6 градусов до минус 16 градусов.

На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской и Львовской областях небольшой снег. Температура воздуха 8-14 градусов мороза. Состояние покрытия заснеженное.

На Украину надвигается очередной морозный циклон

По сообщению Укргидрометцентра 19 марта сильный снег и метели в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, в некоторых местах гололед. На остальной части территории без осадков; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

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Новости Украины, Непогода в Украине, Ситуация на дорогах Украины, Снегопад, Укравтодор.
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