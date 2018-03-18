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На Украину надвигается очередной морозный циклон

Непогода в Украине
18:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Во вторник к Украине приблизится новый циклон, который принесет снегопады, дожди и сильный ветер.

Циклон, который еще очень активен, в понедельник отступит, но к Украине приблизится очередной циклон со снегом, дождями и ветром.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник циклон уйдет. Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, будет предопределять снегопады и метели, на крайнем юге - дожди. К полуночи почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает", - написала Диденко.

По ее словам, завтра днем ситуация немного угомонится, лишь в восточных областях еще пошумит непогода. На остальной территории Украины максимум - местами небольшой снег и даже просветления.

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"Ближайшей ночью ожидается -8-14 градусов, завтра днем -2-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-5 тепла, в Крыму +9+15 градусов. На дорогах скользко", - отметила синоптик.

В Киеве 19 марта существенные осадки не ожидаются. Ночью -10-12, днем -5-7 градусов. Гололедица.

"20-го марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы и снова ситуация усложнится, снегопады, дожди и сильный ветер", - предупредила Диденко.

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Новости Украины, Морозы, Наталья Диденко, Непогода в Украине, Холод, Циклон.
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