Транспортный коллапс в Днипре: выпала двухмесячная норма снега

Жители Днипра не могут добраться до работы из-за снежных заносов. На остановках образовались длинные очереди. Маршрутки не могут выехать из автопарков. Троллейбусы и трамваи работают не по графику.

Как написал в Facebook активист, председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днипра Михаил Тонконогий, по состоянию на 7:00 не были расчищены выезды из автопарков, из-за чего маршрутки не могли выехать. "Также фуры и другой транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не дают возможности попасть на массивы и из массивов маршрутным автобусам. Например, на Западный на дороге больше полметра снега и автобус там физически не проедет, на Игрене стали фуры, Правда и Донецкое шоссе стоят по той же причине", - написал Тонконогий. Городской председатель Днипра Борис Филатов на своей странице в Facebook отметил, что за сутки выпала двухмесячная норма осадков. "Так, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что покидали свои авто на пути его прохождения. Да, снегу столько, что его просто физически некуда сгребать. Да, в среду будет снегопад еще хуже. Да, со следующего понедельника, когда начнет таять, готовьтесь к подтоплениям", - отметил мэр.

А в Одесской области в результате непогоды образовался 2-километровый транспортный затор, в который попали около 100 транспортных средств, в том числе два пассажирских автобуса с детьми. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 18 марта примерно в 23.30 на 303 км автодороги Киев - Одесса, неподалеку пгт Любашевка Одесской области, из-за сильных осадков в виде снега, значительно осложнилось движение.

"В частности, грузовики не могли самостоятельно заехать на гору. В результате образовалось скопление транспорта длиной 1,5-2 км. Всего в пробке оказалось около 100 единиц техники, из них 2 автобуса, где находились 120 детей. С помощью техники высокой проходимости облавтодора автобусы с детьми извлекли из снежных заносов и направили в Одессу", - рассказали в главке.

В 2.30 затор на 303 км автодороги Киев - Одесса был ликвидирован. Проезд транспорта обеспечен. Всего на месте происшествия была изъята 31 единица техники, из них 28 грузовых автомобилей и 3 автобуса, из них 2 – с детьми. Спасено 208 человек, из них 120 детей.

"Пока на обочине дороги осталась часть грузовиков. Работы по изъятию большегрузного транспорта продолжаются", - рассказали в пресс-службе