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Влюбленный иностранец пытался незаконно перейти границу, чтобы увидеть девушку

Задержанный с сострудниками ГПСУ
13:32 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда задержали иностранца за попытку незаконно попасть на территорию Украины, чтобы встретится с девушкой.

В Госпогранслужбе сообщили о задержании гражданина Республики Косово, который пытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска, чтобы встретится с девушкой. Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"35-летний мужчина имел при себе паспорт гражданина непризнанной Украиной Республики Косово. Пограничный наряд задержал иностранца в 10 метрах от границы, когда он как раз пытался преодолеть заградительный забор. Свой поступок нарушитель объяснил якобы желанием встретиться на территории Украины с девушкой, которая проживает в Киеве", — говорится в сообщении.

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Сейчас иностранец содержится в пункте временного содержания отряда. На него составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд.

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Новости Украины, Гражданаин Косово, Задержание, Мукачево, Нарушение, Пересечение границы.
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