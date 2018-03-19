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Кличко возглавил рейтинг глав украинских регионов

Виталий Кличко
15:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины за достижения, которых во время его правления добилась столица.

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины, опубликованном в журнале "Деловая столица" (ДС) от 19 марта.

"Лидером рейтинга по итогам года стал мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко. Суммарно по двадцати критериям он набрал 88,5 балла", — отметили журналисты издания, подчеркнув, что первое место Кличко обусловлено достижениями, которых во время его правления добилась столица.

Авторы рейтинга перечислили направления, по которым Киев занял лидирующие позиции среди других городов Украины.

"Столица абсолютно прогнозируемо заняла первое место по экспорту товаров, притоку прямых иностранных инвестиций, освоенным капитальным инвестициям и выполненным строительным работам (на душу населения). Также Киев вошел в двойку регионов с наибольшей общей площадью принятого в эксплуатацию жилья на тысячу жителей. Кроме того, в Киеве самая высокая среднемесячная зарплата (11 135 грн)", — подчеркнули в "ДС".

В КГГА заявили о подготовке служб к наводнению в столице

Отметим, что в своем исследовании "Деловая столица" подвела итоги развития регионов за 2017 год. Журналисты сравнили показатели 23 мирных регионов по двадцати общественно значимым критериям, используя официальные данные Госкомстата. Второе место в рейтинге занял председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, получивший 46,5 балла, третье — глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган с 46 баллами.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Губернаторы Украины, Лидер, Мэр Киева, Рейтинг.
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