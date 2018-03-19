В Черновцах горел один из крупнейших рынков в Украине: тушили более пяти часов

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС к вечеру понедельника ликвидировали на площади около 1тыс. м кв пожар, вспыхнувший ранее днем в г.Черновцы на территории Калиновского рынка в секторе продажи ковров.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 14:55, а в 19:05 - ликвидирован", - сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник вечером.

К тушению были привлечены 23 единиц техники и 66 человек личного состава Службы.

В результате пожара пострадали три человека.

Об этом сообщил molbuk.ua заместитель главного врача Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак.

По его словам, один человек отравился угарным газом. Еще двух человек со рваной раной пальцев и разорванными связками на ноге госпитализировали в больницу и травмпункт.

Напомним, что 19 марта в Черновцах вспыхнул масштабный пожар на Калиновском рынке.

Калиновский рынок, который появился еще в начале 90-х, считается одним крупнейших в Украине.