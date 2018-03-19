https://telegraf.com.ua/files/2018/03/skoraiaaa6-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3965704-v-kieve-muzhchina-vyipal-s-15-go-etazha-otelya.html
В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа отеля
Новости Украины: Погибший недавно заселился в отель, предсмертной записки он не оставил.
В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть.
Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".
Удар был достаточно сильным, фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров. Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил.
Известно, что погибший недавно заселился в отель. Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.
Как сообщалось, во Львове женщина-самоубийца выпрыгнула из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома и от полученных травм погибла на месте.
Telegraf.com.ua