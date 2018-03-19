Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
Новости: В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет
X

В Киеве частично ограничат движение по Северному мосту

В столице ограничат движение по Северному мосту
22:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: moygrad.kiev.ua

Новости Украины: В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Северному мосту и путепроводу через Набережную Славутича

В Киеве завтра, 20 марта, будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту и по путепроводу через Набережную Славутича.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"20 марта с 12:00 до 20:00 частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также по путепроводу через Набережную Славутича возле Московского моста на просп. Героев Сталинграда”, - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Киевавтодоре", ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ.

Коммунальная корпорация призвала водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Движение по Северному мосту, Киев, Киевавтодор, Северный мост.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Разведка: На Донбассе распространяют слухи о возобновлении боев Самоубийство Волошина: полиция рассмотрит все возможные версии Прогноз погоды в Украине на 20 марта: сильные снегопады и гололед

Последние новости

Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо" Улыбка до ушей: веселые открытки с очень полезными и позитивными советами В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа отеля
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
03 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
04 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
05 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
Новости сегодня
23:30 Иммунитет и энергия: как приготовить кислородный коктейль в домашних условиях
23:28 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
23:26 Курьезные снимки, которые дают понять, как выглядит настоящая "черная зависть"
23:18 Жемчужины Индии: истинная красота обыкновенных восточных женщин (Фото)
23:07 "Отрицательная калорийность": продукты для тех, кто решился на сжигание жира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Катар: программа визита Порошенко прибыл в Катар: программа визита
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски
Добавить комментарий
0