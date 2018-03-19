В Киеве частично ограничат движение по Северному мосту

В Киеве завтра, 20 марта, будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту и по путепроводу через Набережную Славутича.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"20 марта с 12:00 до 20:00 частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также по путепроводу через Набережную Славутича возле Московского моста на просп. Героев Сталинграда”, - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Киевавтодоре", ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ.

Коммунальная корпорация призвала водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.