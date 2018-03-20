Аннулировано разрешение на строительство многоэтажки в исторической части Киева

Аннулировано разрешение на проведение строительных работ на одной из скандальных площадок в историческом центре Киева - жилом комплексе "Подол Град Винтаж", пишет народный депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook со ссылкой на документы.

"Речь идет о жилом комплексе "Подол Град Винтаж", который строят на землях... общества слепых. Это новый дом-монстр на перекрестке Вознесенского спуска и улицы Глубочицкой. Очередной этап уродования исторической части города, который добьет таки подольские валы и окончательно остановит транспортную магистраль в одну сплошную пробку", - отметил он.

"Благодарен руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексею Кудрявцеву за супероперативную и единственно верную реакцию на депутатский запрос. Нам удалось помочь прекрасным людям - упорным активистам Подола", - добавил Лещенко.

Ранее сообщалось, что Контрактовую площадь в Киеве реконструируют в течение полутора лет за 160-170 млн грн. На площади создадут пешеходную зону.