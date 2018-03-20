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Аннулировано разрешение на строительство многоэтажки в исторической части Киева

Подол (Киев)
00:24 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В остановке строительства существенную роль сыграли активисты Подола.

Аннулировано разрешение на проведение строительных работ на одной из скандальных площадок в историческом центре Киева - жилом комплексе "Подол Град Винтаж", пишет народный депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook со ссылкой на документы.

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"Речь идет о жилом комплексе "Подол Град Винтаж", который строят на землях... общества слепых. Это новый дом-монстр на перекрестке Вознесенского спуска и улицы Глубочицкой. Очередной этап уродования исторической части города, который добьет таки подольские валы и окончательно остановит транспортную магистраль в одну сплошную пробку", - отметил он.

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"Благодарен руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексею Кудрявцеву за супероперативную и единственно верную реакцию на депутатский запрос. Нам удалось помочь прекрасным людям - упорным активистам Подола", - добавил Лещенко.

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Ранее сообщалось, что Контрактовую площадь в Киеве реконструируют в течение полутора лет за 160-170 млн грн. На площади создадут пешеходную зону.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Киевсовет, Подол Град Винтаж, Сергей Лещенко, Строительство, Украина.
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