СБУ задержала сторонницу "ДНР", помогавшую незаконно переоформлять квартиры
Новости Украины: Сотрудники СБУ задержали в Мариуполе еще одну участницу организованной группировки, которая обеспечивала боевикам завладение имуществом мирных граждан.
Задержана женщина, которая помогала боевикам ДНР переоформлять "отжатые" квартиры.
"Правоохранители установили, что жительница временно неподконтрольной территории Донетчины входила в группировку, участники которой организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Как отмечается, дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка. Окончательное переоформления жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинскому власти территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов.
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Сотрудники СБ Украины задержали женщину в Мариуполе, ей сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.