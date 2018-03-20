Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в Катаре: договорились о военно-техническом сотрудничестве Порошенко в Катаре: договорились о военно-техническом сотрудничестве
Новости: Киев ответил на новый ультиматум Венгрии Киев ответил на новый ультиматум Венгрии
Новости: Бубка получил специальную премию в Монако Бубка получил специальную премию в Монако
Новости: Весеннее равноденствие 2018: время исполнения желаний и очищения Весеннее равноденствие 2018: время исполнения желаний и очищения
X

СБУ задержала сторонницу "ДНР", помогавшую незаконно переоформлять квартиры

Задержание
12:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сотрудники СБУ задержали в Мариуполе еще одну участницу организованной группировки, которая обеспечивала боевикам завладение имуществом мирных граждан.

Задержана женщина, которая помогала боевикам ДНР переоформлять "отжатые" квартиры.

"Правоохранители установили, что жительница временно неподконтрольной территории Донетчины входила в группировку, участники которой организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как отмечается, дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка. Окончательное переоформления жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинскому власти территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов.

В Украине зарегистрировано более 3000 беженцев

Сотрудники СБ Украины задержали женщину в Мариуполе, ей сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ДНР, Донбасс, Донецк, Мариуполь, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Одессе повредили памятник архитектуры Пьяный водитель в Харькове разбил три автомобиля В Украине объявили штормовое предупреждение

Последние новости

Бывший тренер "Шахтера" трудоустроился в Китае Савченко хочет взять Рубана на поруки Украинская балерина примерила на себя образ андрогина
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
03 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
04 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
05 Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
Новости сегодня
13:47 Худеем правильно: 5 советов для похудения, которые не работают
13:38 Самую красивую британку уволили за то, что она слишком хорошо выглядит (Фото)
13:37 Известный бренд одежды выпустит именную коллекцию Ломаченко
13:29 ФРГ и Польша не договорились по "Северному Потоку"
13:25 Смех до слез: веселые цитаты в прикольных картинках
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Во Франции задержан Николя Саркози Во Франции задержан Николя Саркози
Новости: Аграрии перекрывают дороги в Украине Аграрии перекрывают дороги в Украине
Новости: Умер последний в мире самец белого носорога Умер последний в мире самец белого носорога
Добавить комментарий
0