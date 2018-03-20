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В Одесской области отменили автобусные рейсы из-за непогоды

Автобус
18:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости Украины: В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области отменили ряд автобусных рейсов.

Автобусы не выехали в Херсон, Очаков, Каховку, Килию, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту.

Об этом сообщили диспетчеры Международного автовокзала "Одесса".

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Погода внесла коррективы и в расписание вечерних рейсов. Кроме того, были отменены рейсы в Южный, Теплодар, Ананьев, Килию, Ивановку, Саврань, Ширяево, Песчаная, Кучкуватое, Староказачье, Бородино, Ладыжин, Долинское и другие районные центры.

Напомним, вероятность снегопада 20 и 21 марта в Киеве достигла 30-40%. Кроме того, синоптики прогнозируют вероятность снега с дождем.

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Новости Украины, Автобусные рейсы, Автовокзал Одесса, Непогода, Одесская область, Снегопад.
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