В Одесской области отменили автобусные рейсы из-за непогоды

Автобусы не выехали в Херсон, Очаков, Каховку, Килию, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту.

Об этом сообщили диспетчеры Международного автовокзала "Одесса".

Погода внесла коррективы и в расписание вечерних рейсов. Кроме того, были отменены рейсы в Южный, Теплодар, Ананьев, Килию, Ивановку, Саврань, Ширяево, Песчаная, Кучкуватое, Староказачье, Бородино, Ладыжин, Долинское и другие районные центры.

Напомним, вероятность снегопада 20 и 21 марта в Киеве достигла 30-40%. Кроме того, синоптики прогнозируют вероятность снега с дождем.