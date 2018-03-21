На Закарпатье запретили "балаклавы"

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области". Об этом сегодня сообщили в пресс-центре Закарпатской ОГА.

Как говорится в сообщении, документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - прокомментировал свое распоряжение Г. Москаль.

Как уточнили в пресс-центре, Г. Москаль подписал распоряжение из-за возмущения общественности Закарпатья, вызванного последними событиями вокруг годовщины Карпатской Украины. Речь идет о том, что в выходные, а именно 18 марта, представители Карпатской Сечи провели так называемый "черный марш" по улицам городов области, надев при этом балаклавы и маски. Именно последний факт и возмущает закарпатцев, его массово обсуждают в соцсетях, на страницах местных СМИ.