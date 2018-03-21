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Под Кабмином задержали 7 митингующих за драку с силовиками

Митинг перевозчиков
19:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 044.ua

Новости Украины: Возле Кабинета министров Украины произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

В Киеве за нарушение правопорядка во время сегодняшней акции под Кабинетом министров Украины в управление полиции доставлены семь человек,  сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик. По ее словам, на задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как уточнили в Отделе коммуникации полиции Киева, акция возле Кабмина проходила согласно поданной в Киевскую городскую государственную администрацию заявке.

«Несмотря на предупреждения правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции», - говорится в сообщении.

В Киеве активисты требовали отставки главы Николаевской ОГА

В полиции уточнили, что на шесть человек составили административные материалы по признакам ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) КоАП.

Сегодня, 21 марта, на митинг собрались около сотни людей, которые выразили свое недовольство министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. Водители маршруток требовали, чтобы Омелян привел в порядок дороги, защитил семьи водителей и начал бороться с нелегальными перевозчиками. Кроме того, митингующие требовали отставки министра.

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Новости Украины, Владимир Омелян, Кабмин, Киев, Митинг перевозчиков.
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