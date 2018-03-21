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Полиция открыла дело о доведении до самоубийства героя АТО Волошина

Владислав Волошин
20:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: x-true.info

Новости Украины: Полиция открыла производство о доведении до самоубийства руководителя Николаевского аэропорта.

Следователи, расследующие дело о гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, открыли уголовное производство о доведении до самоубийства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по статье 120 Уголовного кодекса Украины "Доведение до самоубийства", - сказал он.

Тракало добавил, что такое решение было принято из-за имеющейся в СМИ информации.

Также он уточнил, что это дополнительная квалификация по этому делу.

Как сообщалось, герой АТО, военный летчик, и.о. руководителя Николаевского аэропорта Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в тот момент находилась дома. Пострадавшего срочно госпитализировали, но скончался в больнице.

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По свидетельствам родственников, Волошин в последнее время был в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Ранее полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) как того требует процедура в подобных случаях. В то же время в полиции не исключили переквалификации или дополнительной квалификации дела.

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписку неизвестного с Волошиным, в которой погибший рассказывает о конфликте с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о ”махинациях” при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, мысли, связанные с возможной смертью.

Также в переписке Волошин выкладывает копии поручений Савченко, копию заключений проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление об увольнении, но Савченко продлил контракт.

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Следователи рассматривают пять версий по этому делу: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за отношения в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины; несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

20 марта народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" призвали генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова взять под личный контроль расследование гибели Волошина.

Сегодня в Киеве более 80 активистов националистических партий и объединений потребовали от президента Украины Петра Порошенко уволить Савченко в связи с гибелью Волошина.

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Новости Украины, Владислав Волошин, Николаев, Николаевский аэропорт, Полиция, Самоубийство Владислав Волошин.
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