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В Харькове на вокзале искали бомбу: эвакуированы 300 человек

Взрывотехническая служба
01:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Из-за сообщения о минировании с железнодорожного вокзала в Харькове эвакуировали около 1000 человек.

Информация о минировании железнодорожного вокзала Харьков-Пассажирский в среду вечером не подтвердилась.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что на вокзале заложена взрывчатка поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции города около 20:42.

"Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25000 кв.м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено... ", - говорится в сообщении.

Работниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению.

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Новости Украины, Вокзал, Железнодорожный вокзал Харьков-Пассажирский, Информация о минировании, Харьков.
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