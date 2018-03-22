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В Харькове на вокзале искали бомбу: эвакуированы 300 человек
01:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: Из-за сообщения о минировании с железнодорожного вокзала в Харькове эвакуировали около 1000 человек.
Информация о минировании железнодорожного вокзала Харьков-Пассажирский в среду вечером не подтвердилась.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что на вокзале заложена взрывчатка поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции города около 20:42.
"Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25000 кв.м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено... ", - говорится в сообщении.
Работниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению.
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