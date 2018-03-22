Задержан заявивший о подготовке теракта в Раде

В Киеве работники правоохранительных органов задержали мужчину, который позвонил в полицию и рассказал, что готовит теракт в Верховной Раде.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 22 марта, столичным работникам правоохранительных органов поступила информация от неизвестного о террористическом акте в Верховной Раде Украины в поддержку народного депутата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники правоохранительных органов тщательно обследовали территорию, прилегающую к ВР, никаких опасных предметов там выявлено не было. После комплекса розыскных мероприятий полиция установила личность звонившего мужчины. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева. Установлено, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения работников правоохранительных органов за совершение разных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может. Происшествие надлежащим образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.