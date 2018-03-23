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Львовский горсовет решил полностью отказаться от маршруток

Маршрутки
00:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отказ от маршруток позволит снизить уровень загрязнения воздуха.

Львовский городской совет поддержал электронную петицию об отказе от маршрутных такси в пятилетний срок и переходе на электротранспорт и крупногабаритные автобусы.

За соответствующее решение во время сегодняшней сессии проголосовали 47 депутатов.

Согласно принятому документу, в пятилетний срок предполагается полный отказ от маршрутных такси с последующим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику.

На основании этого постановления городской совет должен подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции, и представить ее на рассмотрение депутатов на следующем сессионном заседании, а также определить соответствующий орган в городском совете, который будет этим заниматься.

Как известно, 21 января 2018 года на портале e-dem.in.ua - Единая система местных петиций - была зарегистрирована электронная петиция под названием "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы". Автором петиции является Анна Меленчук. 29 января петиция набрала необходимые для ее рассмотрения 500 голосов, поэтому сегодня ее вынесли на сессию Львовского городского совета.

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Также в петиции отмечается необходимость обеспечить весь общественный транспорт пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью, а также установить на остановках электронные табло с временем прибытия транспорта.

В тексте петиции, которую сегодня поддержали депутаты, в частности, отмечается, что "функционал маршруток не справляется с пассажиропотоком современного города Львова: они переполнены, грязные и в конце концов опасны для жизни. Для увеличения прибыли водители переполняют маршрутные такси людьми, которые вынуждены иногда часами стоять в ужасных условиях". По мнению автора петиции и депутатов, отказ от маршруток и переход на электротранспорт и крупногабаритные автобусы позволит снизить уровень загрязнения воздуха вредными выбросами, а также будет способствовать транспортной разгрузке улиц города.

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Новости Украины, Львов, Львовский горсовет, Маршрутки, Петиция.
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