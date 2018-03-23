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В Киеве мужчина пытался обменять 11 тысяч фальшивых долларов

Задержанный преступник
09:19 Сегодня Телеграф
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины: В Киеве мошенник после неудачной попытки обменять 11 тыс. фальшивых долларов сбил и провез на капоте патрульного.

Столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Делец через сеть интернет договорился с владельцем обменного пункта обменять иностранную валюту на гривны.

"Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные – высококачественной подделкой", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился наутек, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы, правоохранители устанавливают канал их поступления.

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Новости Украины, ГПУ, Киев, Мошенник, Поддельные деньги.
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