В Киеве мужчина пытался обменять 11 тысяч фальшивых долларов
Новости Украины: В Киеве мошенник после неудачной попытки обменять 11 тыс. фальшивых долларов сбил и провез на капоте патрульного.
Столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Делец через сеть интернет договорился с владельцем обменного пункта обменять иностранную валюту на гривны.
"Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные – высококачественной подделкой", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился наутек, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы, правоохранители устанавливают канал их поступления.