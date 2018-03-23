В Киеве задержали наркоторговцев

Сотрудники столичной полиции задержали трех мужчин по подозрению в сбыте наркотиков на территории Киева.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

"Сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве вместе с бойцами полка полиции особого назначения под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 задержали трех мужчин по подозрению в сбыте наркотиков на территории столицы. "Наркодилерами" оказались 37-летний киевлянин и два его сообщника из Киевской области – в возрасте 48 и 39 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержаны наладили схему сбыта наркотиков с помощью "закладок".

Также в Отделе коммуникации сообщили, что во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли метадон, кокаин, амфетамин, а еще пистолеты, ружье, винтовку, гранату, тротиловые шашки и патроны различного калибра. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка - более 200 тысяч гривен.

"Кроме этого, в указанных помещениях обнаружены боевые пистолеты, травматический пистолет с признаками переделки, помповое и мелкокалиберное ружье, винтовка "Сайга", пистолет-пулемет, граната РГН, более 1500 патронов различного калибра, тротиловые шашки с запалом, самодельная граната и армейский штык-нож", - заявили в Отделе коммуникации.

Правоохранители установили, что один из правонарушителей уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с наркотическими веществами, а его соучастник имел судимость за незаконное хранение оружия.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.