Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы
Новости: Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн) Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн)
Новости: Украинский бадминтонист стал призером Кубка Европы Украинский бадминтонист стал призером Кубка Европы
Новости: В Африке ученый заново "открыл" Марс В Африке ученый заново "открыл" Марс
X

В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении в "украинской Венеции"

Вилково
11:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о возможном подтоплении населенных участков в Вилково Одесской области.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможном подтоплении пониженных незаселенных участков города Вилково в Одесской области. Об этом сообщает  пресс-центр ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 23 марта на р.Дунай возле г.Вилково, вследствие влияния нагонного ветра, ожидается уровень воды 150-160 см при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города", - передают в пресс-службе.

Также указано, что на 8:00 22 марта уровень воды р.Дунай возле г.Вилково равен 140 см над нулем поста.

Спасатели предупреждают о подъеме воды на Дунае

Напомним, три украинских морские порта ограничили свою работу из-за ухудшения погодных условий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вилково, ГСЧС, Одесская область, Подтопление, Предупреждение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе На Донбассе тишина: боевики придерживались перемирия СБУ сорвала поставку изделий для оснащения ВМФ России

Последние новости

В Минобразования пообещали обеспечить начальную школу новыми учебниками Ученые выяснили происхождение гуманоида из Атакамы Уайлдер сделал свой прогноз на бой Джошуа - Паркер
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 В Африке ученый заново "открыл" Марс
03 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
04 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
05 Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы
Новости сегодня
11:53 Новый двойник: эта женщина выглядит точь-в-точь как Анджелина Джоли
11:48 Почти половину украинских военных в этом году будут кормить по-новому
11:46 Маленькая японка, которая рассмешит вас своими забавными снимками
11:45 Экс-игрок "Шахтера" продолжит карьеру в Румынии
11:43 ZTE представила полноэкранный металлический Android-смартфон Nubia V18
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ЕС отреагировали на задержание Савченко В ЕС отреагировали на задержание Савченко
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: МИД: Украина готова разрешить эксгумацию поляков Киев готов разрешить эксгумацию поляков
Новости: Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке
Добавить комментарий
0