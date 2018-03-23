https://telegraf.com.ua/files/2018/03/vilkovo-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3972164-v-gschs-preduprezhdayut-o-vozmozhnom-podtoplenii-v-ukrainskoy-venetsii.html
В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении в "украинской Венеции"
Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о возможном подтоплении населенных участков в Вилково Одесской области.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможном подтоплении пониженных незаселенных участков города Вилково в Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 23 марта на р.Дунай возле г.Вилково, вследствие влияния нагонного ветра, ожидается уровень воды 150-160 см при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города", - передают в пресс-службе.
Также указано, что на 8:00 22 марта уровень воды р.Дунай возле г.Вилково равен 140 см над нулем поста.
Спасатели предупреждают о подъеме воды на Дунае
Напомним, три украинских морские порта ограничили свою работу из-за ухудшения погодных условий.
Telegraf.com.ua