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На насосной станции в ОРЛО произошла авария
21:12 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay
Новости Украины: Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неподконтрольную часть Луганской области.
Петровская насосная станция прекратила подачу воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области из-за аварийной ситуации на магистральном водоводе, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
"Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Твиттер в пятницу.
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