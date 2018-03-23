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На насосной станции в ОРЛО произошла авария

Луганск
21:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости Украины: Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неподконтрольную часть Луганской области.

Петровская насосная станция прекратила подачу воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области из-за аварийной ситуации на магистральном водоводе, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

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Новости Украины, Киев, Луганская область, МинВОТ, ОРЛО, Петровская насосная станция.
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