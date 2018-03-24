Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент о роли СБУ в операции Объединенных сил Президент о роли СБУ в операции Объединенных сил
Новости: Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы
Новости: Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Тюмени Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Тюмени
Новости: Самые дешевые фильмы, которые неожиданно принесли многомиллионную прибыль Дешевые фильмы, которые принесли многомиллионную прибыль
X

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью на Харьковщине

БПЛА
14:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Харьковской области патруль воинской части обнаружил беспилотный летательный аппарат, который выполнял полет над территорией военного объекта.

В Харьковской области патруль Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнаружил над воинской частью беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как сообщает в субботу командование Воздушных сил ВСУ на странице в соцсети Фейсбук, накануне вечером, 23 марта около 22:45, внутренний патруль воинской части выявил беспилотник, который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией данного военного объекта. 

"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Президент о роли СБУ в операции Объединенных сил

Командование Воздушных сил ВСУ просит граждан Украины воздержаться от попыток проникновения на территории охраняемых воинских частей.

"Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида беспилотников - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Беспилотный летательный аппарат, БПЛА, Воинская часть, Полет, Харьковская область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Стали известны подробности о новой ветке метро в Киеве Студенты четырех областей Украины получили приглашения на Евроатлантический форум На насосной станции в ОРЛО произошла авария

Последние новости

Формула-1. Стартовая решетка Гран-при Австралии Новичок "Карпат": Горжусь тем, что меня сравнивают с Месси Врачи назвали овощи противопоказаны людям с лишним весом
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Кремль отреагировал на арест Савченко
03 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
04 Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов
05 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
Новости сегодня
15:46 В генштабе Турции заявили об освобождении Африна
15:44 Кравец - о голе в ворота Саудовской Аравии (Видео)
15:41 Медики рассказали, какие витамины помогут избавиться от усталости
15:35 В Запорожье разоблачили работу онлайн порностудии
15:24 В Киевской области военнослужащие заболели корью и ветрянкой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Переход на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина 25 марта переходит на летнее время
Новости: Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете
Добавить комментарий
0