В Запорожье разоблачили работу онлайн порностудии
Новости Украины: Запорожская полиция путем изъятия оборудования пресекла деятельность онлайн порностудии.
В Запорожье полицейские пресекли деятельность онлайн порностудии.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, сегодня, 24 марта, следователи и оперативники провели санкционированный обыск в одной из квартир в Александровском районе города.
Правоохранители изъяли два системных блока, через которые осуществлялось распространение порнографического контента, две веб-камеры, микрофоны и другие вещественные доказательства.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.