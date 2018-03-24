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В Запорожье разоблачили работу онлайн порностудии

Полиция
15:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Запорожская полиция путем изъятия оборудования пресекла деятельность онлайн порностудии.

В Запорожье полицейские пресекли деятельность онлайн порностудии.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, сегодня, 24 марта, следователи и оперативники провели санкционированный обыск в одной из квартир в Александровском районе города.

Правоохранители изъяли два системных блока, через которые осуществлялось распространение порнографического контента, две веб-камеры, микрофоны и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

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Новости Украины, Запорожье, Полиция Запорожья, Порнографический контент, Порностудия, Украина.
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