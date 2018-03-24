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Минобороны: Виновных в трагическом пожаре на полигоне "Широкий лан" наказали

Полигон "Широкий лан"
19:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Минобороны Украины сообщили, что виновные в пожаре на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине привлечены к ответственности.

В Министерстве обороны Украины сообщили о привлечении к ответственности ряда должностных лиц за пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечен к ответственности ряд должностных лиц", - отметил спикер.

Минобороны завершит обустройство объектов на Широком лане уже осенью

Как сообщалось, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести. Согласно предварительной информации, пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги, произошел из-за того, что военный нарушил правила безопасности и "плеснул жидкость на печь".

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Новости Украины, Минобороны, Николаевская область, Ожоги, Погибший, Пожар на полигоне, Травмированные, Широкий лан.
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