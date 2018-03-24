Минобороны: Виновных в трагическом пожаре на полигоне "Широкий лан" наказали

В Министерстве обороны Украины сообщили о привлечении к ответственности ряда должностных лиц за пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечен к ответственности ряд должностных лиц", - отметил спикер.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести. Согласно предварительной информации, пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги, произошел из-за того, что военный нарушил правила безопасности и "плеснул жидкость на печь".