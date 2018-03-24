На Харьковщине задержан владелец дрона, летавшего над военной частью

Над военной частью на Харьковщине патруль Воздушных Сил ВСУ обнаружил БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Вчера, 23 марта, около 22 часов 45 минут, внутренним патрулем военной части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, дислоцирующейся на Харьковщине, был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией отмеченного военного объекта", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, БПЛА и его владельцы были найдены и переданы правоохранительным органам.

В связи с ситуацией Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил обратилось к гражданам с просьбой воздержаться от попыток проникновения на территорию охраняющихся военных частей.

"Использование беспилотных летательных аппаратов - разного вида дронов - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждений", - добавили в пресс-службе.