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На дорогах Киева ожидается гололедица

Гололед
10:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Укргидрометцентре жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах, осадков не предвидится.

В воскресенье, 25 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой данные Укргидрометцентра.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла", – говорится в сообщении.

С целью предупреждения травматизма и избежание аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу… во время гололеда", – подчеркивают в ведомстве.

В Украине сегодня, 25 марта, осадков не предвидится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Сухая погода обуславливается пребыванием территории страны в антициклоне, сообщает синоптик.

"Ночь подмерзнет и прилично, до-8-14 градусов, днем потеплеет до +2+6 градусов", - информирует она.

Осадки, по прогнозам синоптика, ожидаются не раньше вторника, 27 марта.

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Новости Украины, Гололедица на дорогах, Киев, Предупреждение, Укргидрометцентр.
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