На дорогах Киева ожидается гололедица
Новости Украины: В Укргидрометцентре жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах, осадков не предвидится.
В воскресенье, 25 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой данные Укргидрометцентра.
"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла", – говорится в сообщении.
С целью предупреждения травматизма и избежание аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу… во время гололеда", – подчеркивают в ведомстве.
Сухая погода обуславливается пребыванием территории страны в антициклоне, сообщает синоптик.
"Ночь подмерзнет и прилично, до-8-14 градусов, днем потеплеет до +2+6 градусов", - информирует она.
Осадки, по прогнозам синоптика, ожидаются не раньше вторника, 27 марта.