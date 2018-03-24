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Прогноз погоды на 25 марта в Украине: ночью морозы, днем без осадков

Цветение деревьев
15:02 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Погода в Украине 25 марта, в воскресенье будет сухой и прохладной, местами на дорогах гололедица.

В Украине в ближайшие сутки 25 марта погоду будет определять относительно сухая и прохладная, как для этого времени года, воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадкой не предвидится. На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, местами на Левобережье и в Карпатах 11-13° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях 4-9° тепла.

В западных областях Украины без осадков, солнечно; температура ночью -4...-10°, днем около +4...+8°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах без осадков, ясно; температура воздуха ночью -4...-6°, днем +6...+8°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с

На севере Украины ясно. Температура ночью -8...-11°, днем +1...+4°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью -7...-9°, днем около +3...+5°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью -7...-10°, днем +1...+4°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

В южных областях Украины солнечно, температура ночью -4...-9°, днем около +3...+6°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Крыму солнечно; температура ночью -1...-3°, днем +6...+8°. Ветер северо-восточный  7-12 м/с.

В Киеве 25 марта без осадков, температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5° тепла.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1921 году, самая низкая ночью -14,3° в 1895 году.

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