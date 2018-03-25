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В Одесской области 6-летнюю девочку изувечили уличные собаки

Собака
11:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одесской области на 6-летнюю девочку напала стая уличных собак, ей наложили более 100 швов.

В Лиманском районе Одесской области госпитализировали 6-летнюю девочку, которую изувечили уличные собаки. Как сообщил общественник Руслан Демчук, ЧП произошло 23 марта примерно в 15.30 в селе Светлое, когда девочка возвращалась домой.

"Бездомные собаки буквально растерзали 6-летнюю Дашу, которая возвращалась из школы. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Девочке наложили более 100 швов. Родители - в шоковом состоянии. Сегодня перевели в обычную палату", - отметил он.

По данным общественника, на ребенка напали три собаки. Операция длилась до глубокой ночи. У потерпевшей - раны головы (повреждено ушко, объемная скальпированная рана), спины, ноги.

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Местные жители заявляют, что неоднократно обращались в органы местного самоуправления - в Александровский сельсовет, о том, что в селе появились собаки, которые очень агрессивно себя ведут. Люди утверждают, что власти каких-либо мер не предпринимали, а сегодня якобы представители сельсовета "пытались отравить собак".

При этом медики настаивают на том, что за животными необходимо вести наблюдение в течение 10 суток, чтобы исключить заражение бешенством и распространение этой болезни, для чего собак необходимо изолировать.

В настоящее время активисты предпринимают меры для сбора средств для потерпевшей. В полиции ЧП пока не комментируют.

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Новости Украины, Нападение, Одесса, Ребенок, Стая собак напала на ребенка в Одессе, Стая уличных собак.
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