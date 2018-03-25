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Наблюдателей ОБСЕ обстреляли из автоматов на неподконтрольной территории

ОБСЕ
11:53 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Под Мариуполем в населенном пункте Пикузы из стрелкового оружия обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Возле патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Пикузах велся огонь из стрелкового оружия. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в отчете.

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В течение указанного периода патрульные СММ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район.

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Новости Украины, Мариуполь, Обстрел, Патруль СММ ОБСЕ, Пикузы, Стрелковое оружие.
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