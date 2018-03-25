Во Львовской области горело историческое здание коллегиума иезуитов

В г. Хыров (Старосамборский район Львовской области) днем 24 марта возник пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена размещалась военная часть, а в последние годы действовал отель. Как сообщает ZAXID.NET, пожар распространился на всю площадь крыши здания, а позже и на нижние этажи. Над его ликвидацией работали 68 спасателей и 11 пожарных автомобилей.

Отмечается, что в последние годы в здании действовал оздоровительно-развлекательный комплекс «Лаяр палац». В то же время, часовня комплекса иезуитов в начале 2000-х годов была восстановлена на средства общины и передена для богослужений Украинской автокефальной православной церкви.

В целом комплекс, который был построен в 1886 году и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, является памятником архитектуры местного значения. По состоянию на 20:00 пожар удалось локализовать. В храме пожаром был уничтожен только купол. В феврале сообщалось, что во Львове произошел пожар в многоэтажном офисе на ул. Зеленой. По сообщениям ГСЧС Львовщины, пожар ликвидировали полтора часа, на месте работали 30 спасателей.