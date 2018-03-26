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ВСУ понесли потери на Донбассе после 44 обстрелов оккупантов

АТО
07:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинский военный погиб, еще один травмирован в воскресенье на Донбассе.

За минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь, в результате чего был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил боевую травму, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО… К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков. Также 82-мм минометы НВФ применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка. Крупнокалиберные пулеметы "отработали" по позициям ВСУ в районе Верхнеторецкого и Павлополя. С БМП боевики вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а со стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На луганском направлении зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в Новгородском. Из крупнокалиберных пулеметов НВФ стреляли вблизи Троицкого.

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