В Харькове горел торговый центр, обошлось без жертв

В понедельник утром в 9-этажном ТЦ "Дом торговли центральный" в Харькове произошел пожар, который силами бойцов Госслужбы Украины по ЧС был оперативно ликвидирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС, информация о происшествии поступила на номер "101" в 10:38. "Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей в 11:07. Благодаря оперативным действиям спасателей и администрации торгового центра удалось избежать погибших и пострадавших",- говорится в сообщении.

В информации отмечается, что на место происшествия выехали 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестница и специальный спасательный автомобиль.

Разведка пожара установила, что горели силовые кабели на лестнице 2-го этажа и электрощитовая в подвале. Полимерные материалы при горении выделяли большое количество опасного дыма. Администрация заведения эвакуировала большинство посетителей и работников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые люди еще оставались на верхних этажах здания. Из-за дыма они потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались. Спасатели организовали эвакуацию остававшихся людей газодымозащитной службой (ГДЗС). В сопровождении звеньев ГДЗС из помещений на 4-м, 5-м и 6-м этажах вывели на свежий воздух 31 человека.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.