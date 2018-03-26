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В Киевской области среди военных зафиксированы массовые вспышки кори

Больница
18:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Киевщине зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих Нацгвардии.

Как сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины, по состоянию на сегодняшний день в Ирпенской центральной городской больницы доставлено 7 военнослужащих Национальной гвардии и с подозрением на корь и 6 - с подозрением на ветрянку.

Всех госпитализировали в инфекционное отделение. Состояние здоровья больных нормализовали. Источник болезни определен - общежитие в г. Ирпень, где проживают военнослужащие.

В Киевской области военнослужащие заболели корью и ветрянкой

Сообщается, что военная часть расположена в Броварах.

Непосредственно на территории военной части случаев болезни не зафиксировано. По данным военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины, на 26 марта 2018 в Киевской области также госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь.

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Новости Украины, Ветрянка, Ирпень, Корь, Нацгвардия.
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