В Киевской области среди военных зафиксированы массовые вспышки кори

Как сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины, по состоянию на сегодняшний день в Ирпенской центральной городской больницы доставлено 7 военнослужащих Национальной гвардии и с подозрением на корь и 6 - с подозрением на ветрянку.

Всех госпитализировали в инфекционное отделение. Состояние здоровья больных нормализовали. Источник болезни определен - общежитие в г. Ирпень, где проживают военнослужащие.

Сообщается, что военная часть расположена в Броварах.

Непосредственно на территории военной части случаев болезни не зафиксировано. По данным военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины, на 26 марта 2018 в Киевской области также госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь.