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В Харьковской области почти на два часа остановилось движение поездов
Новости Украины: В Харьковской области произошла двухчасовая задержка движения поездов из-за смертельного травмирования 72-летнего мужчины.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, инцидент произошел сегодня, 26 марта, в 10:06 на железнодорожной станции "Жихор" в Харьковском районе.
По сведениям полиции, в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от оператора «102» о том, что на железнодорожной станции "Жихор" поездом сообщением Изюм - Харьков был смертельно травмирован 72-летний мужчина. Движение поездов останавливалось почти на два часа.
В 11:50 движение транспорта было возобновлено. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.
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