В Харьковской области почти на два часа остановилось движение поездов

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, инцидент произошел сегодня, 26 марта, в 10:06 на железнодорожной станции "Жихор" в Харьковском районе.

По сведениям полиции, в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от оператора «102» о том, что на железнодорожной станции "Жихор" поездом сообщением Изюм - Харьков был смертельно травмирован 72-летний мужчина. Движение поездов останавливалось почти на два часа.

В 11:50 движение транспорта было возобновлено. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.