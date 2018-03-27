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На Житомирщине разоблачили масштабную схему хищения военной техники

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На Житомирщине обнаружены факты хищения спецтехники
10:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины: По информации полиции, на ресурсах в сети интернет размещено объявление о продаже военной техники.

В Новоград-Волынском районе на Житомирщине во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода правоохранители разоблачили схему разворовывания спецтехники и транспортных средств, которые продавались через интернет.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП Житомирщины.

"Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суходолу и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - идет речь в сообщении.

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Обыски продолжались на протяжении двух недель, во время их изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. В настоящее время правоохранители проверяют, находятся ли они на соответствующем учете в воинских частях.

Обстоятельства резонансного дела в настоящее время расследуются по ч.3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения воли на срок от 3 до 5 лет или заключение сроком от 3 до 8 лет.

Полиция инициировала ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств.

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Новости Украины, Военная техника, Житомир, Нацполиция, Хищение.
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