Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине жестче будут проверять производителей продуктов В Украине жестче будут проверять производителей продуктов
Новости: Луценко уточнил, когда дело Савченко может быть передано в суд Луценко уточнил, когда дело Савченко может быть передано в суд
Новости: Наставник сборной Японии: Несправедливо, что Украина не будет на ЧМ-2018 Наставник сборной Японии: Несправедливо, что Украина не будет на ЧМ-2018
Новости: В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму
X

В Николаеве мать выбросила с моста в реку младенца

Смотрите фото (5)
Полиция
10:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Николаеве нетрезвая женщина выбросила с моста в реку 9-месячного младенца, ребенок в реанимации.

В Николаеве вчера, 26 марта, около 21.00 40-летняя женщина бросила с моста в реку собственного 9-месячного ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что прохожие обратили внимание на нетрезвую женщину, которая начала кричать, что бросила в реку своего ребенка. Они вызвали патрульных.

"Младенец не успело утонуть, поскольку его спас зимний комбинезон, но течением ребенка унесло от места падения. Полицейские начали поиски мальчика. Лейтенант полиции Андрей Белоус увидел в реке ребенка и позвал на помощь граждан, которые были на лодочной станции. Люди, быстро спустив лодку на воду, подплыли к ребенку, вынули из ледяной воды и передали полицейскому, который отнес младенца к карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас младенец находится в реанимации областной детской больницы. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь.

Как сообщила правоохранителям родственница злоумышленницы, ранее женщина неоднократно выражала намерения выбросить своего ребенка из окна многоэтажки, или с моста. В день трагедии женщина поссорилась с мужем и осуществила свои намерения.

Следователи квалифицировали действия женщины, как покушение на убийство малолетнего (ч.2 ст.15 п.2, ч.2 ст.115 УК Украины). За совершенное преступление злоумышленнице может грозить наказание в виде пожизненного заключения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Младенец, Полиция, Происшествие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

КГГА определилась с датами выборов талисмана Киева ВГА на Донбассе переходят в новое подчинение Во Львове задержали пьяного водителя автобуса

Последние новости

Eurostat: США важнейший торговый партнер ЕС Спорные вопросы о Библии, над которыми и сегодня ломают голову ученые Лондон возглавил список мировых финансовых центров
Сегодня читают
01 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
04 "Укравтодор" утвердил схему объездной дороги вокруг Киева
05 Через пару дней гигантский астероид сблизится с Землей
Новости сегодня
11:26 День рождения Квентина Тарантино: малоизвестные факты о режиссере
11:19 Трагедия в Кемерово: Путин встретился с митингующими
11:16 Пакьяо: Обсудим с Арумом бой против Ломаченко
11:13 Трогательные снимки, запечатлевающие любовь отцов к своих детям (Фото)
11:11 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого Прослушка у Холодницкого: Луценко дал комментарий
Новости: В Белом доме не исключают новых санкций против РФ В Белом доме не исключают новых санкций против РФ
Новости: В Украину идет циклон с дождями В Украину идет циклон с дождями
Новости: У этой девушки самая яркая квартира, которую вы когда-либо видели (Фото) У этой девушки самая яркая квартира, которую вы когда-либо видели (Фото)
Добавить комментарий
0