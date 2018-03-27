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В Киеве легковушка влетела в фуру: погиб водитель
Новости Украины: Сегодня, 27 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль Renault врезался в фуру.
В Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика.
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Авария произошла около 11:00.
По словам очевидцев, Renault влетел в фуру. Водитель Renault пошел на обгон маршрутки, которая ехала перед ним, однако не справился с управлением и легковушку занесло, и он боком влетел в припаркованный грузовик.
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От мощного удара водитель легковушки 1978 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте. Мужчина не воспользовался ремнями безопасности. На месте работают патрульные.
Telegraf.com.ua