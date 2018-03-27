В Киеве легковушка влетела в фуру: погиб водитель

В Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария произошла около 11:00.

По словам очевидцев, Renault влетел в фуру. Водитель Renault пошел на обгон маршрутки, которая ехала перед ним, однако не справился с управлением и легковушку занесло, и он боком влетел в припаркованный грузовик.

От мощного удара водитель легковушки 1978 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте. Мужчина не воспользовался ремнями безопасности. На месте работают патрульные.