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В Попасной восстановили водоснабжение
19:07 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Прерванное 26 марта водоснабжение Попасной восстановлено на следующий день.
Водоснабжение г.Попасная Луганской области, прерванное накануне вечером из-за повреждения опоры линии электропередач, восстановлено в полном объеме, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).
"Водообеспечение г.Попасная восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении МинВОТ в микроблоге Твиттер во вторник.
Ранее МинВОТ проинформировало, что в Попасной (Луганская обл.) 3312 абонентов остаются без воды из-за повреждения опоры линии электропередач около 22:00 26 марта. Остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения работают в штатном режиме.
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