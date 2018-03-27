Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража
Новости: "Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2 в Германии "Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2
Новости: Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

В Попасной восстановили водоснабжение

Вода
19:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Прерванное 26 марта водоснабжение Попасной восстановлено на следующий день.

Водоснабжение г.Попасная Луганской области, прерванное накануне вечером из-за повреждения опоры линии электропередач, восстановлено в полном объеме, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"Водообеспечение г.Попасная восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении МинВОТ в микроблоге Твиттер во вторник.

Ранее МинВОТ проинформировало, что в Попасной (Луганская обл.) 3312 абонентов остаются без воды из-за повреждения опоры линии электропередач около 22:00 26 марта. Остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения работают в штатном режиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Водоснабжение, Луганская область, МинВОТ, Попасная.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Ситуация на Донбассе: боевики открывали огонь 47 раз В полиции сообщили о правилах заполнения европротокола участниками ДТП В Киеве проверят на пожбезопасность все ТРЦ

Последние новости

Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии с парнем Ротань провел сотый матч за сборную Украины ВОЗ: недиагностированные случаи туберкулеза составляют 25%
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
19:18 Вышел первый трейлер военной драмы о тральщике "Черкассы" (Видео)
19:14 Россошанскому продолжили меру пресечения
19:14 В США оценили решение ЕС в отношении дипломатов РФ
19:05 У них нет миграции: шведский депутат решил мигрировать в Венгрию
19:00 Главному тренеру МЮ нужен игрок "Шахтера"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0