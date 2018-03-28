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Самые горячие точки Донбасса 28 марта: карта обстрелов

ВСУ
14:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: flickr.com

Новости Украины: Эпицентром боевой активности остается Донецкий направление.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают активно нарушать режим тишины и ведут огонь по оборонным позициям военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Донецкое направление уже несколько дней является эпицентром боевой активности российско-оккупационных войск. Здесь в течение прошедших суток зафиксированы 27 вражеских обстрелов, из которых 25 определены как прицельные", - отметил официальный представитель. 

На Луганском направлении оккупанты осуществили 5 прицельных обстрелов. Враг выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм по защитникам Новолуганского. Позже противник трижды вел огонь по опорным пунктам наших защитников в районе Луганского, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП. Также пулеметы и стрелковое оружие враг применил по наших военных в районе Зайцево.

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Сознательно в нарушение режима прекращения огня, оккупанты применяли по оборонным позициям наших защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, вели огонь из вооружения БМП, сказал Гуцуляк.

Вражеская активность зафиксирована в районе Авдеевки, Опытного, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Старогнатовки, Каменки, Талаковки, Марьинки, Гнутово, Широкино, Песков, шахты Бутовка и Водяного. Также не далеко от Новотроицкого и Старогнатовки зафиксировано ведение огня вражескими снайперами.

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Новости Украины, АТО, ВСУ, Донбасс, Карта АТО.
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