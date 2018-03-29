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Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"

Гумконвой из РФ в оккупированный Донбасс
09:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Россия отправила более 40 автомобилей на оккупированный Донбасс в рамках 75-й так называемого "гуманитарного конвоя", которые прибудут в Донецк и Луганск.

Россия отправила на оккупированный Донбасс 75-й так называемый "гуманитарный конвой". Об этом сообщается на сайте МЧС России.

"Автомобили 75-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск, - говорится в сообщении.

Как утверждают в российском министерстве, более 40 автомобилей везут "жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости".

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При этом в МЧС заявляют, что "на пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".

Как сообщалось, предыдущая колонна российских грузовиков с "гуманитарной помощью" прибыла на Донбасс 22 февраля.

Российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержимом груза, а его характер часто не отвечает указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.

При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые участки границы с РФ, невзирая на требования Украины.

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Новости Украины, Гуманитарный конвой, Донецк, Луганск, Оккупированный Донбасс, Отравка, РФ.
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