Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"

Россия отправила на оккупированный Донбасс 75-й так называемый "гуманитарный конвой". Об этом сообщается на сайте МЧС России.

"Автомобили 75-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск, - говорится в сообщении.

Как утверждают в российском министерстве, более 40 автомобилей везут "жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости".

При этом в МЧС заявляют, что "на пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".

Как сообщалось, предыдущая колонна российских грузовиков с "гуманитарной помощью" прибыла на Донбасс 22 февраля.

Российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержимом груза, а его характер часто не отвечает указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.

При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые участки границы с РФ, невзирая на требования Украины.