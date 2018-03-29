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На Донбасс пришел гумконвой от Красного Креста

Гумконвой МКК
10:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В 9 грузовиках гумконвоя МКК находятся 118 тонн стройматериалов и медицинских товаров.

Девять грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) проследовало через линию разграничения в среду, 28 марта, в направлении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинскому правительству, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

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Новости Украины, ГПСУ, Гумконвой МКК, Донбасс, Красный Крест, Пограничники.
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