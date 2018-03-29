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Торговец оружием из зоны АТО задержан в Одессе

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Изъятое оружие
13:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Одессе вчера задержан подозреваемый в сбыте оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения антитеррористической операции.

В пресс-службе управления СБУ в Одесской области заявляют, что сотрудники спецслужбы блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения АТО.

Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие, которое незаконно вывезено из района АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное оружие на боевое. Покупателей злоумышленник подыскивал в Интернете на тематических форумах.

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Среди заказчиков оружия были, в частности, представители криминальных кругов региона. 

«Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия», - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что подозреваемый задержан 28 марта.

Во время обысков по месту его жительства и работы сотрудники СБ Украины изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, АТО, Одесса, Оружие, СБУ.
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